Schianto in diretta social, carabinieri gli ritirano la patente

I carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida ad Abdelhafid El Idrissi, l'operaio marocchino che domenica scorsa è stato protagonista dell'incidente stradale avvenuto sulla Provinciale Santa Cecilia ad Alatri mentre era in diretta social su Facebook. Il ritiro del documento è propedeutico alle sanzioni che la Prefettura di Frosinone intende applicare: l'operaio rischia la revoca dell'abilitazione a guidare.

Le indagini dei carabinieri hanno individuato sui social altre riprese effettuate dall'operaio mentre guida in una maniera poco prudente. Sia l'alcol test che il drug test effettuati subito dopo lo scontro frontale di domenica sono risultati positivi.

El Idrissi è ricoverato nel reparto Chirurgia dell'ospedale Spaziani di Frosinone, le sue condizioni sono stabili e la sua vita non è in pericolo; verrà ascoltato dai carabinieri nei prossimi giorni.



