'Ricomincia l'anno ricomincia la lotta', sit-in licei romani

"Ricominciamo l'anno ricomincia la lotta per una nuova scuola pubblica". Queste le parole pronunciate e scritte sugli striscioni esposti davanti ai licei romani, prima del suono della campanella. Sono oltre 25 gli istituti in cui oggi sono state organizzate le azioni di protesta dagli studenti del movimento Osa per l'inizio di questo nuovo anno scolastico "partito a suon di rincari dei testi scolastici, annunci di riforme aziendaliste della scuola e carenze storiche degli istituti italiani". "La scuola non è più un luogo di formazione. Gli edifici cadono a pezzi", affermano i giovani davanti all'Albertelli, mentre al Russell denunciano le condizioni in cui versa l'edificio: "Alla succursale del liceo Russell non abbiamo nulla", ripete uno studente. Ora quindi le prossime mosse: "Dobbiamo combattere per i nostri spazi.

Chiederemo al ministero un tavolo. Per una nuova scuola pubblica", affermano i giovani.



