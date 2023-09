Non rispetta divieto di avvicinamento e aggredisce ex, arrestato

Ha violato il divieto di avvicinamento e ha aggredito, colpendola con un calcio, la sua ex compagna in strada a Trastevere a Roma. Per questo un uomo di di quarantacinque anni è stato arrestato dai carabinier per l'accusa di violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento e resistenza. Il giudice per le udienze per le direttissime ha convalidato l'arresto rimettendo in libertà l'uomo. Nei suoi confronti è stata ribadita la misura del divieto di avvicinamento della vittima.



