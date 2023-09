Motociclista 18enne muore, ipotesi gara tra moto e auto

Una corsa a tutta velocità tra due moto ed un'auto lanciate tra i tornanti della via Panoramica che collega l'abbazia di Montecassino con il centro cittadino: è l'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri impegnati nelle indagini sulla morte di Giulio D'Aliesio, il diciottenne morto nella notte tra lunedì e martedì per una caduta all'altezza del secondo tornante. Della gara ci sono due video entrati nella disponibilità della Procura delle Repubblica di Cassino in queste ore. Un video è di pochi secondi, l'altro contiene una sequenza più lunga. Mostra due moto che corrono sulla strada Panoramica e su una delle quali c'è Giulio D'Aliesio alla guida; tra le moto c'è un suv con cinque ragazzi a bordo ed è da lì che sono stati girati i video. La prima impressione, sulla quale i carabinieri indagano, è che fosse in atto una corsa. Nell'abbordare il secondo tornante Giulio si stringe verso il bordo esterno e la ruota poggia sul brecciolino caduto dalla montagna facendogli perdere aderenza ed il controllo della moto, che finisce contro un muro. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, stanno ascoltando il secondo motociclista ed i cinque sull'auto: sono tutti amici della vittima. Non sono indagati ma la condotta di guida è al vaglio del magistrato. L'esame della salma oggi ha stabilito che la morte è stata causata da un trauma toracico - addominale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA