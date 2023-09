Gualtieri, 'a Roma pochi reati ma in alcune zone manca legalità'

"Vedendo i numeri, a Roma ci sono infinitamente meno reati che nelle altre capitali del mondo, ma ci sono zone in cui la legalità fatica a entrare ed è difficile farla arrivare solo attraverso operazioni che sono pure indispensabili, come a Tor Bella Monaca, fondamentali per ripristinare la presenza dello Stato. Servono grandi interventi di rigenerazione urbana, sostegno al lavoro e all'occupazione".

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Tagadà, su La7. "Non serve fare polemica - ha aggiunto - nessuno da solo può risolvere i problemi ma tutti insieme lo possiamo fare.

Servono più forze di sicurezza, ma anche rigenerare. Noi oggi abbiamo varato nel programma di fondi europei un intervento sul Quarticciolo; su Corviale e Tor Bella Monaca c'è il Pnrr".

"Quella del pestaggio al Quarticciolo - ha detto ancora Gualtieri - è stata una scena bruttissima, di violenza. Una cosa grave. Il fatto che abbia commesso uno scippo non autorizza queste aggressioni, sono giuste le iniziative della polizia e della magistratura. Non bisogna cedere: la violenza va bandita e queste aggressioni non sono accettabili. Se le periferie si sono sentite abbandonate e per questo le persone si fanno giustizia da soli? Ci sono indagini e non ci entro - ha risposto - Ma in quella come in altre zone la situazione è anche peggiore. Ci sono zone che sono piazze di spaccio, controllate dalla malavita, che svolge funzione di 'welfare', e a volte si sente autorizzata anche paradossalmente a fare funzioni di polizia".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA