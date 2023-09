Giubileo: Gualtieri visita cantiere sottovia a Portonaccio

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato stamattina il cantiere della messa in sicurezza e riqualificazione del sottovia ferroviario e della piattaforma stradale di via di Portonaccio, al confine tra il IV e il V Municipio. Con il primo cittadino l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il responsabile Struttura Giubileo 2025 di Anas Alessandro Malizia, i presidenti dei Municipi IV e V, Massimiliano Umberti e Mauro Caliste, e un rappresentante di Rfi. In particolare, i lavori hanno riguardato - nella prima fase - l'allargamento dei marciapiedi e la loro messa in sicurezza a cura del dipartimento Csimu (la manutenzione urbana) di Roma Capitale, che ha fatto anche da coordinamento, mentre in questa fase Rfi sta procedendo alla riqualificazione del sottovia ferroviario e Anas sta svolgendo i lavori notturni di rifacimento dell'asfalto. Il costo complessivo dell'intervento è di 1 milione e 530mila euro. L'intervento, è stato spiegato, era atteso da anni: via di Portonaccio è l'unico collegamento pedonale tra i quartieri di Casal Bertone e Largo Preneste, ed è l'unico percorso esistente che permette ai residenti del quadrante di raggiungere i collegamenti pubblici sul ferro rappresentati dal tram su via Prenestina e dal treno regionale alla stazione della FL 2 Roma Prenestina. È inoltre l'unico percorso pedonale di accesso al Parco delle Energie nell'area ex Snia. Il Csimu ha svolto lavori di allargamento a circa 2 metri dei marciapiedi, situati all'interno del sottovia ferroviario e la loro protezione con 200 parapedonali a salvaguardia del passaggio dei pedoni tra Largo Preneste e via di Casal Bertone, ma anche per contrastare la sosta selvaggia. Sono state revisionate e sistemate le caditoie e la realizzazione, al posto dei new jersey attuali, di un cordolo al di fuori del sottopasso, per una migliore sicurezza anche degli automobilisti. L'intervento è concluso e ha avuto un costo di circa 250 mila euro di fondi del Campidoglio. L'intervento di Anas comprende la riqualificazione profonda dell'intera piattaforma stradale, oltre al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA