Giubileo: Gualtieri, 'cantieri? Disagi ma poi li chiudiamo'

"Sono risorse del Giubileo, che noi spendiamo nei tempi previsti, e con un certo anticipo. Ci sono cantieri in tante zone della città, e che creano spesso disagi, ma poi i cantieri si chiudono. Questo è un cantiere del Giubileo 2025 che si chiude a settembre del 2023". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che stamattina ha visitato il cantiere del sottovia di Portonaccio tra IV e V Municipio. "Questo è stato un bellissimo lavoro di squadra - ha aggiunto - che ha affrontato una delle tante situazioni incredibili di questa città, con una via fondamentale che collega due Municipi, unico punto di passaggio per i pedoni con un marciapiede non fruibile e nel degrado. È stato fatto un investimento integrato significativo, più di 250 mila euro per i marciapiedi e i parapedonali, Anas che ha rifatto la strada e le caditoie, con un investimento da un milione, e RFI che rifà la galleria con altri 250 mila euro. Si tratta di differenti enti che hanno lavorato in maniera integrata, il metodo con cui si devono fare le cose. Troppo spesso l'effetto della divisione delle competenze è che non si fa nulla - ha aggiunto - Noi li abbiamo messi insieme per fare le cose insieme per agire su un territorio in tempi rapidi e con risultati positivi. È un pezzettino di una riqualificazione tratto per tratto della nostra città con spazi per i pedoni, decoro e rifacimento del manto stradale, e attenzione alle caditoie per evitare allagamenti. Un pezzo importantissimo, più di un chilometro - ha concluso - l'importanza di questo snodo è strategico, si creavano diverse problematiche".



