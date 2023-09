What do you STEM for? A Roma il talk donne nella scienza

Abbattere le barriere degli stereotipi ma soprattutto aprire le frontiere della scienza alle donne attraverso il racconto diretto delle protagoniste che hanno sfidato le diffidenze e raggiunto l'obiettivo di lavorare nel mondo delle materie stem. Una sorta di guida pratica all'accesso e al successo.

Questo l'obiettivo di 'What do you STEM for?, l'evento di GenerazioneSTEM, la community dedicata al raggiungimento della parità di genere e all'empowerment femminile nelle materie scientifiche, organizzato in occasione della manifestazione Rome Future Week al Talent Garden in via Ostiense 92 mercoledì 13 settembre dalle 17.00 alle 19.00.

Chiara Pacchioli, Project & Community Manager di GenerazioneStem, introdurrà il progetto sottolineando le opportunità di carriera che una formazione Stem può offrire alle più giovani.

A confrontarsi in un talk di un'ora alcune giovani divulgatrici scientifiche affermate sui social tra cui Sara Figura (@Laboratologia), Virginia Benzi (@QuantumGirl) e Ilaria Lucrezia Rossi (@SheScience) con le loro esperienze di studio e lavoro nel mondo Stem.

L'evento What do you STEM for? è gratuito, basta prenotare il proprio biglietto tramite Eventbrite (posti limitati). Dopo l'introduzione del progetto GenS, sarà presentata una ricerca sulle professioni Stem che traccia la fotografia sulla situazione del mercato del lavoro oggi e sui profili professionali maggiormente richiesti nei prossimi anni con le testimonianze di chi ha già percorso il viaggio.

A seguire il pubblico verrà coinvolto in un'attività interattiva in cui, attraverso un gioco, i partecipanti valuteranno la propria conoscenza nei settori scientifici.

Infine, la sezione #STEMMIASENTIRE, per incontrare le speaker della community e le contributor GenS presenti, con la possibilità di parlare one-to-one con loro per esporre dubbi o domande o chiedere consigli per università e sbocchi lavorativi, incontrando anche le aziende partner dell'evento: Scientifica Venture Capital e KuriU.



