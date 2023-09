++ Vertice pm Roma su Ustica, per ora Amato non sarà sentito ++

Si è svolto questo pomeriggio in Procura, a Roma, un vertice tra magistrati per fare il punto sulla indagine ancora aperta sulla strage di Ustica. Alla riunione hanno preso parte il procuratore capo, Francesco Lo Voi, l'aggiunto Michele Prestipino e il sostituto Erminio Amelio, quest'ultimo titolare del fascicolo. In base a quanto si apprende, al momento non sarebbe emersa l'esigenza di ascoltare l'ex premier Giuliano Amato che nelle scorse settimane ha fatto dichiarazioni sulla vicenda. Una decisione presa alla luce degli elementi presenti negli atti dell'indagine. E' intenzione degli inquirenti arrivare ad una definizione del fascicolo entro la fine dell'anno.



