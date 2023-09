Rimosse le mine scoperte nel mare di Gaeta, sul litorale Lazio

Si sono concluse questa mattina le operazioni di messa in sicurezza delle acque antistanti la spiaggia di Sant'Agostino, dove domenica scorsa un bagnante intento in attività di snorkeling aveva segnalato la presenza di due presunti ordigni bellici a circa 100 metri dalla costa, su un fondale di 2 metri. Immediatamente la Guardia Costiera di Gaeta, in coordinamento con agenti della Polizia di Stato e l'amministrazione comunale, aveva interdetto la frequentazione della zona interessata dai rischi di esplosione, tornata fruibile solamente oggi grazie alla rimozione degli ordigni.

Stamattina la Guardia Costiera, infatti, ha vigilato e garantito il cordone di sicurezza necessario al Nucleo Sminamento Difesa Anti Mezzi Insidiosi di Napoli che, dopo aver reso inerti i residuati bellici, li ha trasportati in una zona di mare aperto dove ha potuto farli brillare in completa sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA