Minisindaca Centro Roma, a Trastevere 'pattuglione' per movida

"Ci è stato annunciato il cosiddetto 'pattuglione', con agenti della polizia e carabinieri fianco a fianco, in particolare nelle zone più sensibili di Trastevere.

Siamo soddisfatti per la decisione di effettuare i pattugliamenti nelle strade del rione durante i momenti di maggiore affollamento serale e notturno". Ad affermarlo la presidente del I Municipio Roma Centro Lorenza Bonaccorsi che oggi ha partecipato a una riunione in prefettura.

"Voglio ringraziare il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Questore Carmine Belfiore e l'assessore capitolino alla Sicurezza Monica Lucarelli - afferma ancora - Quella di oggi è stata una riunione molto utile. Ora da una parte dovremo lavorare più in profondità sul tema di Trastevere e quindi intervenire sull'alta concentrazione di esercizi commerciali e di occupazioni di suolo pubblico (Osp). Su questo voglio però ricordare - dice Bonaccorsi - che negli ultimi mesi abbiamo già chiuso 32 esercizi commerciali, principalmente per la violazione delle regole sulle Osp, perché questa è la nostra competenza.

Tra l'altro siamo impegnati, con il Campidoglio, per chiedere al governo di non fare una ulteriore proroga al 31-12 della normativa Osp-Covid e di permettere ai Comuni di regolamentare i propri territori con criteri adeguati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA