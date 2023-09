Droga a Fiuggi, 3 misure per spaccio eseguite da carabinieri

I carabinieri di Fiuggi hanno eseguito tre misure cautelari a carico di altrettante persone della città termale sospettate di spacciare hashish e cocaina. I provvedimenti sono stati emessi questa mattina dal Giudice delle Indagini Preliminari di Frosinone su richiesta della procura della Repubblica Due persone sono state portate in carcere a Frosinone, una terza ha ricevuto l'obbligo di dimora nel comune di residenza con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Le indagini hanno concentrato l'attenzione su una serie di episodi avvenuti tra aprile e giugno scorsi in città: i carabinieri hanno raccolto indizi in base ai quali contestano la cessione di droga a numerosi clienti.

Nell'ambito delle indagini sono stati sequestrati droga e contanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA