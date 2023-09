Di Francisca e schermidori dal mondo, Pantheon 'a fil di spada'

La più grande manifestazione del mondo di carattere non agonistico, un "momento di amicizia tra schermidori", è pronta a tornare a Roma: è la tredicesima edizione di 'A fil di spada', la maratona di scherma organizzata da Renzo Musumeci Greco, presidente dell'omonima e storica Accademia d'Armi di via del Seminario. Sabato 16 settembre, dalle 16.30 alle 20.30, nella piazza del Pantheon verranno montate due pedane di gomma, parallele alla fontana, e schermidori da tutto il mondo potranno esibirsi in qualche assalto.

"Sarà un momento in cui promuovere sport e cultura, il motto della nostra Accademia - spiega Musumeci Greco - Tante persone hanno cominciato a tirare di scherma vedendo in questi anni gli atleti in piazza". Sono attesi tra i 200 e i 300 schermidori e schermitrici, di tutte e tre le armi. "Tra gli altri, la mia amica Aida Mohamed, protagonista di cinque Olimpiadi con la Nazionale ungherese, ed Elisa di Francisca, oro nel fioretto a Londra 2012", continua il maestro romano. "L'hashtag usato sarà #amiciinpedana. Attendiamo anche tantissimi bambini e qualche schermidore paralimpico. Una foto in pedana con dietro il Pantheon è il sogno di qualunque atleta". Lo spettacolo sarà reso ancora più bello dalla presenza delle migliaia di turisti che un sabato pomeriggio di settembre affolleranno uno dei luoghi più iconici al mondo. "Ci saranno anche il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e il presidente della Commissione cultura della Camera, Federico Mollicone, con il quale abbiamo in cantiere un grosso progetto che sveleremo".





