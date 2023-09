Alice nella città, una location per i corti e donne al centro

Una nuova location rivolta al mondo dei cortometraggi, gli incontri di WomenLands per valorizzare le eccellenze femminili e l'anteprima del film To Leslie con l'attrice rivelazione degli Oscar 2023 Andrea Riseboroug e primo titolo di una linea interamente dedicata a uno storytelling al femminile. Sono le prime novità della prossima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli e in programma dal 18 al 29 ottobre.

Alle tradizionali location dell'Auditorium Parco della Musica e dell'Auditorium Conciliazione, si aggiunge quest'anno anche il Palazzo delle Esposizioni che accoglierà la prima edizione degli Short film days, uno spazio di networking e coproduzione rivolto ai giovani talenti del mondo del cortometraggio e ai professionisti dell'audiovisivo. Un luogo che sarà al tempo stesso anche un laboratorio creativo con tre giorni (18, 19 e 20 ottobre) di incontri e scambio creativo e professionale. I Paesi ospiti saranno Canada e Francia.

Alice nella città declinerà una parte della programmazione alle opere che pongono le protagoniste femminili al centro dello storytelling. Tra i primi film in cartellone l'acclamata opera prima To Leslie di Michael Morris con Andrea Riseborough. Il film, girato in soli 18 giorni a bassissimo budget, è stato sostenuto per le nomination agli Academy Awards da una campagna social promossa da celebrità come Kate Winslet, Demi Moore, Susan Sarandon. E arriverà in Italia grazie a Minerva Pictures.

Dopo l'evento dedicato a Russell Crowe, prosegue anche la collaborazione con Expo 2030 con una serie di iniziative - in avvicinamento alla giornata di assegnazione del 28 novembre - volte a mettere in risalto il talento delle donne a riprova della sensibilità di Roma Capitale per il tema del gender gap e per una società sempre più inclusiva. Womanlands è una delle declinazioni chiave di People and Territories, il tema centrale e universale della candidatura italiana ad ospitare a Roma l'Expo del 2030. Il primo incontro avrà come protagonista Nastassja Kinski che sarà a Roma per ricevere il WomenLands Excellence Awards e per partecipare a un talk aperto al pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA