Via rifiuti e pusher, Tor Bella Monaca pulisce piazze spaccio

"Si chiamerà 'Le carovane della sicurezza e del decoro' e si ripeterà ogni sabato nel Municipio Roma VI delle Torri. Andremo nelle principali piazze di spaccio del Municipio, dove anche il degrado è una delle cause di abbandono. Insieme ad Ama, 'Servizio Giardini', Municipio e soprattutto tanti volontari dell'Associazione 'TorPiùBella', con molte donne e mamme, noi puliremo le aree verdi e le strade". E' l'iniziativa lanciata dal presidente del VI Municipio Nicola Franco, annunciata al programma 'Gli Inascoltabili' su Radio Roma Sound.

"A noi - aggiunge - spetterà di ripristinare il decoro e riportare il bello laddove ora c'è il brutto, anche con l'aiuto di Ama e del Servizio Giardini che taglieranno l'erba. La cosa positiva è che, anche grazie all'ausilio delle forze dell'ordine, interromperemo le attività di spaccio per tutto il tempo che dureranno queste attività, quattro, cinque o sei ore.

Inizieremo da sabato 20, in via Santa Rita da Cascia, dove c'è il bocciodromo e l'area cani. Oggi lanciamo questa iniziativa: 'Le Carovane della sicurezza e del decoro'."



