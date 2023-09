Torna Mercato dell'Audiovisivo, con Nicole Clemens e Ari Folman

Torna il Mia - Mercato Internazionale Audiovisivo con la nona edizione che si svolgerà a Roma dal 9 al 13 ottobre nelle sedi di Palazzo Barberini e del Cinema Barberini. Anche per questa edizione sarà attiva la piattaforma Mia Digital che consentirà agli accreditati di accedere anche da remoto a tutte le sessioni (in diretta e on demand).

Diretto da Gaia Tridente, punto di riferimento per coproduzione, strategie e modelli di finanziamento, vendita e distribuzione, work in progress, valorizzazione dei talenti e circolazione dei progetti, il Mia è nato nel 2015 ed è cresciuto grazie alla joint venture tra Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), presieduta da Francesco Rutelli e Apa (Associazione Produttori Audiovisivi) presieduta da Chiara Sbarigia. Gode del supporto del ministero degli Esteri, dell'Ice e del contributo di Creative Europe Media. Sostegno anche dai ministeri della Cultura e delle Imprese e Made in Italy e della Regione Lazio.

Tre donne le prime ospiti annunciate, che saranno protagoniste di tre appuntamenti chiave della prossima edizione: Nicole Clemens, presidente di Paramount Television Studios (tra le prossime produzioni, Time Bandits di Taika Waititi e Before di Billy Crystal - entrambe in streaming su Apple TV+ - e Cross, con Aldis Hodge, per Prime Video); Sara Bernstein, pluripremiata produttrice e presidente di Imagine Documentaries, la società di produzione fondata da Ron Howard e Brian Grazer; e Marge Dean, Head of Skybound Entertainment's Animation Studio, presidente di Women In Animation.

Tra i protagonisti delle conferenze del Mia 2023 anche Ari Folman, autore, regista, produttore e animatore pluripremiato noto per opere animate come Valzer con Bashir (vincitore del Golden Globe nel 2009), Il congresso e Anna Frank e il diario segreto; Nicholas Weinstock, fondatore e presidente di Invention Studios, che ha sviluppato e prodotto Escape at Dannemora - la serie di Showtime candidata a 12 Emmy -, In the Dark - andata in onda per 4 stagioni su Netflix - e, più recentemente, la serie premio Emmy Severance di Apple+. E ancora, James Townley, Chief Content Officer Development di Banijay.



