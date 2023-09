Morta 4 giorni dopo il viaggio di nozze, oggi i funerali

In quella chiesa si era sposata il 23 luglio scorso, nella stessa chiesa oggi a distanza di due mesi scarsi sono stati celebrati i suoi funerali: sono state centinaia le persone che hanno affollato la chiesa di Santa Margherita vergine a Coreno Ausonio per dare l'addio a Graziella Parente, la donna morta sabato mattina mentre rientrava a casa in moto con il marito Francesco Piccolino. La Yamaha sulla quale viaggiavano si è scontrata con una Fiat 500 lungo la Regionale 630 'Cassino - Formia' nel tratto che attraversa San Giorgio a Liri. Erano tornati da quattro giorni dal viaggio di nozze in Thailandia. Graziella Parente avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 28 settembre.

Straziante l'addio del padre. Prima della benedizione, rivolgendosi verso la bara ha detto: "Vorrei morire il più presto per stare insieme a te in Paradiso. Ma forse qui giù c'è ancora bisogno di me: aiutami tu amore mio a percorrere la giusta via. Mandaci qualche segnale forte che possa aiutare Francesco, tua madre, me, Paolo e Cristina: ne abbiamo tanto bisogno. Sarai sempre nei nostri cuori con il tuo naturale sorriso e la tua naturale dolcezza. Riposa in pace, amore nostro".

Assente in chiesa il marito Francesco Piccolino, che resta ricoverato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. I carabinieri della Compagnia di Pontecorvo stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e nei prossimi giorni consegneranno un'informativa alla Procura di Cassino.



