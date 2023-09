L'Opera di Roma in Giappone con Tosca e La Traviata

Il Teatro dell'Opera di Roma porta in Giappone l'eccellenza italiana, i capolavori di Verdi e Puccini diretti da Michele Mariotti con la creatività di Franco Zeffirelli per la messa in scena di Tosca e del maestro della moda Valentino Garavani per i costumi della Traviata riletta da Sofia Coppola. La lunga tournèe dal 13 al 26 settembre toccherà il Bunka Kaikan di Tokyo e la Kanagawa Kenmin Hall di Yokohama con un cast di stelle della lirica, da Sonya Yoncheva a Lisette Oropesa, Francesco Meli e Vittorio Grigolo e oltre 200 persone fra orchestra, coro istruito da Ciro Visco, corpo di ballo diretto da Eleonora Abbagnato, tecnici e maestranze. La fondazione lirica capitolina torna per la quinta volta nel paese del Sol Levante dopo l'esordio nel 1994 e l'ultima tournée di successo del 2018.

La versione di Tosca secondo Franco Zeffirelli, ripresa da Marco Gandini nel centenario dalla nascita del regista, fu presentata in occasione del 150° anniversario della nascita di Puccini. I costumi sono di Anna Biagiotti e le luci di Marco Filibeck. Lo spettacolo è andato in scena una sola volta all'Opera di Roma nel 2008, sullo stesso palcoscenico dove il capolavoro pucciniano fu presentato in prima assoluta nel 1900.

Tosca è stato un titolo importante nella carriera del maestro Zeffirelli, che la allestì anche nel 1964 alla Royal Opera House di Londra: lo spettacolo segnò il ritorno alle scene di Maria Callas; al Metropolitan di New York nel 1985; e in forma semiscenica nel 2000, sempre all'Opera di Roma, per il centenario della prima assoluta, con Luciano Pavarotti come protagonista e la direzione di Plácido Domingo.

Regia cinematografica quella di Sofia Coppola per La Traviata di Verdi proposta nel 2016 e già portata in Giappone nel 2018.

Nella Traviata Violetta Valery sarà interpretata dal soprano Lisette Oropesa, che tornerà a Roma ad aprile per la Sonnambula di Bellini. Alfredo Germont è il tenore Francesco Meli. Germont padre il baritono Amartuvshin Enkhbath. Tosca vede protagonisti Sonya Yoncheva e Vittorio Grigolo. Con loro il baritono Roman Burdenko nei panni di Scarpia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA