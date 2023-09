INS…ieme per l'arte, il futurismo di Balla e Boccioni a Ro

Sono 18 i capolavori restaurati del periodo futurista che la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita dall'11 settembre nella Sala della Guerra. Grazie all'iniziativa INS…ieme per l'arte, evento organizzato dal Consorzio Italia Net Services, si possono ammirare le opere di Balla, Bacci, Boccioni, Bruschetti, Di Bosso, Farfa, Fillia, Menin, Molinari e Prampolini. "L'arte è per noi inseparabile dalla vita, diceva Tommaso Marinetti, ed è per questo che il Consorzio Italia Net Services S.p.A. ha deciso di investire nell'arte - spiega Luisa Pagot, presidente del Consorzio - perché insieme alla cultura è il fondamento della nostra identità. L'obiettivo è preservare il patrimonio culturale italiano rendendolo fruibile. Abbiamo a cuore - prosegue Pagot - la tutela e la promozione delle bellezze artistiche del Paese. Pertanto abbiamo deciso di sostenere e investire in questo settore e l'evento organizzato è il risultato tangibile di questo impegno".

Il restauro delle 18 opere, realizzato sotto la guida della direttrice della Galleria Nazionale Cristiana Collu, è anche l'occasione di celebrare con due anni di ritardo il ventennale della costituzione del Consorzio. Le opere in mostra sono: Riposo di cavatori su Monte Ciceri (1913) di Maria Bacci Baccio; cinque tele di Giacomo Balla (Forze nuove del 1919, Scienza contro oscurantismo del 1920, Il ponte della velocità, realizzata tra il 1913 e il 1915, Linee forza di paesaggio + Sensazioni di ametista del 1918, Sorge l'idea del 1920); Ritratto d'uomo (Ritratto di Giuseppe Tallarico) di Umberto Boccioni del 1903; Ritratto di Guglielmo Marconi (1939) di Alessandro Bruschetti; Visioni sintetiche di un paesaggio (Lago di Garda) di Renato Di Rosso del 1933; Ritratto geografico di Marinetti (1923) di Farfa, pseudonimo di Vittorio Osvaldo Tommasini. Sono in mostra inoltre tre opere realizzate da Luigi Fillia (Paesaggio magico (La vela), del 1932, Idolo meccanico dipinto realizzato tra 1925-1926 e Paesaggio meccanico, 1926- 1927; due opere di Mario Mennin (Autocarretta nel Tembien del 1936 e Il navigatore del 1928); e Dinamismo fisionomico (Ritratto di Sanminiatelli) di Enrico Prampolini del 1917.





