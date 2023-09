Hanno infranto la vetrata della filiale di una banca a Roma e dopo avere forzato una cassa automatica hanno portato via del denaro sono fuggiti a bordo di una auto. È quanto accaduto questa notte in via Ugo Ojetti nel quartiere Talenti. Obiettivo dei malviventi una sede della banca del Fucino. Su quanto avvenuto sono al lavoro gli agenti dei commissariati Fidene e San Basilio che sono intervenuti sul posto.



