Aggredisce la compagna incinta, condannato a 3 anni e 8 mesi

Ha aggredito la compagna a calci e pungi. Violenze che sono avvenute anche quando la donna era in gravidanza. Per questo un cittadino di origini Moldave di 33 anni è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione a Roma.

Nei suoi confronti le accuse della Procura erano di lesioni e indebito utilizzo di documenti. I giudici della quinta sezione collegiale hanno accolto l'impianto accusatorio del pm; secondo l'accusa oltre alle aggressioni fisiche, l'uomo in una occasione ha minacciato di morte la donna brandendo una pistola. I fatti risalgono al maggio del 2020. In possesso dell'uomo sono state trovate anche alcune carte di credito oltre a documenti e tessere sanitarie riconducibili ad altre persone.



