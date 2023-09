Era in diretta su Facebook l'automobilista che alla guida di un'Audi nel pomeriggio si è schiantato contro una Nissan lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone. Nell'impatto tre persone sono rimaste ferite: una mamma e i suoi due figli che viaggiavano sulla Nissan. La bambina in serie condizioni, ma non in pericolo di vita, è stata elitrasportata al Bambin Gesù.





