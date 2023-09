Movida notturna all'Eur, Municipio chiede scusa ai cittadini

Movida molesta nel quartiere Eur per la musica ad alto volume, proveniente da più locali del quartiere. E l'amministrazione municipale chiede scusa: "Chiediamo scusa alle cittadine e ai cittadini dell'Eur. Per l'ennesima volta anche stanotte tenuti svegli dalla musica assordante dei locali della zona. Evidentemente abbiamo sbagliato a concedere le autorizzazioni", dichiara Titti Di Salvo presidente del IX Municipio.

"Nonostante l'Amministrazione abbia già attivato tutti i controlli possibili per garantire il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico e l'obbligo della presenza di una pattuglia della Polizia Locale nei giorni di apertura e per tutta la durata delle serate, nonostante i controlli dell'Arpa Lazio, che hanno infatti già portato alla contestazione di diverse sanzioni ai vari locali, il tutto sembra evidentemente non sufficiente - spiega la minisindaca -. E quindi riteniamo sia necessario anche aprire una riflessione sulla opportunità delle autorizzazioni. Domani convocheremo tutte le attività coinvolte: insieme c'è necessità di trovare un punto di equilibrio tra il diritto al riposo e il diritto al divertimento", aggiungono Di Salvo e Augusto Gregori, vice presidente del Municipio Roma IX Eur.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA