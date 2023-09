Molestò minorenne a Trastevere, arrestato 'Er Pantera'

Finisce in carcere Simone Lopetti, il cinquantenne notto come 'Er Pantera', accusato di violenza sessuale per avere molestato una minorenne a Trastevere. La polizia gli ha notificato l'aggravamento della misura cautelare dopo che per questi fatti, avvenuti il 12 marzo scorso, era stato trasferito in una casa di cura dell'alcolismo in stato di arresti domiciliari.

Lopetti in passato è stato al centro di episodi poi finiti anche sui social. Una serie di filmati in cui l'uomo, visibilmente ubriaco, veniva aggredito da giovanissimi mentre si trovava nella zona di piazza Trilussa.



