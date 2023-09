Due persone sono morte questa mattina all'alba in un incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Si tratta di una coppia di cittadini stranieri di 39 e e 44 anni. Il tragico impatto è avvenuto sulla carreggiata esterna tra via Aurelia e via della Pisana intorno alle 4.45. In base ad una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano sarebbe stata tamponata da un taxi. Su quanto avvenuto sono al lavoro gli agenti della Polizia Stradale.





