Già in carcere con l'accusa di maltrattamenti ai danni della moglie, ora per un 31enne del cassinate è arrivato un nuovo provvedimento per lo stesso reato. Lo hanno eseguito i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino (Frosinone).

Ad emettere la misura cautelare è stato il Tribunale di Cassino, dopo avere ricevuto un'ulteriore informativa.



