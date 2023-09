Carabinieri, col.Angelillo nuovo comandante provinciale a Latina

Il colonnello Christian Angelillo lascia la guida del Reparto Operativo del Provinciale di Napoli, e diventa comandante provinciale dei Carabinieri di Latina.

Durante i tre anni di comando a Napoli, l'alto ufficiale ha coordinato delicate indagini di criminalità organizzata, in stretta sinergia con le procure inquirenti del territorio.

Grande impegno è stato profuso nella cattura dei latitanti: suo il merito di aver affermato l'importanza del web patrolling, attività che ha fruttato risultati straordinari nell'individuazione di catturandi sfuggiti alle maglie della legge.

Prima di guidare il Reparto Operativo partenopeo, dal 2016 al 2020 Angelillo ha ricoperto l' incarico di Capo della terza Sezione dell'Ufficio "Criminalità Organizzata" del Comando Generale. In questa veste, ha coordinato la cooperazione internazionale di polizia in materia di terrorismo, crimini gravi e criminalità organizzata.

Da settembre 2008 a settembre 2012, il colonnello Angelillo è stato comandante del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, con competenza sull'area nord della Provincia di Napoli.

Ancora prima ha ricoperto il ruolo di Comandante di Sezione del Nucleo Radiomobile (Pronto Intervento) del Comando Provinciale di Napoli e poi la Sezione Criminalità Organizzata e Indagini Patrimoniali del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Napoli. E ancora ha guidato la Compagnia Carabinieri di Palermo San Lorenzo.

Angelillo ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella di Napoli e l'Accademia Militare di Modena, e si è laurato in Giurisprudenza a La Sapienza di Roma con il massimo dei voti e lode.

Successivamente, ha ottenuto lauree in Scienza della Sicurezza e Scienza della Sicurezza Interna ed Esterna presso l'Università "Tor Vergata" di Roma, oltre a una laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Trieste. E' stato docente presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA