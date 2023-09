Ultimo veterano maori in visita a cimitero guerra di Cassino

Aveva 17 anni nel 1944, oggi è l'ultimo reduce del 28° Battaglione maori schierato dalla Nuova Zelanda sul fronte di Cassino durante la Seconda Guerra Mondiale: Roberto Gillies questa mattina è tornato alle pendici di quella montagna dove vide morire centinaia di suoi commilitoni. Ha chiesto di essere accompagnato al cimitero di guerra nel quale riposano i soldati del Commonwealth per rendere omaggio a tutti loro ed in particolare ai circa cinquecento compagni d'arma neozelandesi sepolti lì.

Ad accompagnare il veterano sono stati alcuni parenti, un gruppo di associazioni combattentistiche, una troupe televisiva di Maori Tv a Cassino. Una volta nel cimitero di guerra nella località Sant'Angelo, dalla quale si vede nitidamente la collina con Montecassino, hanno intonato i canti tradizionali maori e celebrato i riti in memoria dei defunti Ad accogliere il veterano e la delegazione è stato il sindaco di Cassino Enzo Salera: "È stato un grande onore accogliere un autentico eroe neozelandese, venuto qui, alla vigilia dell'80esimo anniversario del primo bombardamento di Cassino. Ho detto a Roberto che è nostro desiderio averlo qui di nuovo tra qualche mese quando le celebrazioni entreranno nel vivo ed i cassinati potranno rendere il giusto onore a lui, al popolo neozelandese ed a tutti coloro che contribuirono alla nostra liberazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA