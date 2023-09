Turisti investiti: automobilista indagato per omicidio stradale

E' indagato per omicidio stradale plurimo l'uomo di 54 anni che ieri ha travolto, uccidendoli, due turisti irlandesi in in via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'incrocio di via Malafede a Roma. Nello scontro il cinquantenne, che è risultato positivo a narco-test, ha riportato anch'egli delle ferite tanto che si trova attualmente ricoverato in ospedale. In Procura verrà trasmessa una prima informativa da parte della polizia locale che indaga sul tragico episodio. Le due vittime, che si trovavano a Roma in vacanza, avrebbero attraversato di corsa e con il rosso così come sostenuto da alcuni testimoni.



