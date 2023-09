Polizia effettua controllo straordinario a Cassino

La Polizia di Stato ha replicato in queste ore su Cassino la massiccia operazione di controllo del territorio che la scorsa settimana ha visto dispiegati su Frosinone decine di agenti per una verifica 'a pettine' di tutte le zone più a rischio nella città. Il questore Domenico Condello ha messo in campo il personale del Commissariato di Cassino, della Stradale, della Polfer schierando anche i rinforzi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio ed i cani della Squadra Cinofili di Nettuno.

I controlli sono stati effettuati in chiave di prevenzione della 'mala movida' che ogni fine settimana sta affliggendo il centro di Cassino.

I posti di controllo istituiti nelle zone strategiche della città sono stati 15; lì sono state identificate oltre 260 persone, verificati più di 140 veicoli, elevando venti contravvenzioni al Codice della Strada.

La questura ripeterà nei prossimi giorni i controlli: allo studio c'è anche una massiccia ondata di verifiche da attuare il sabato sera, nei giorni in cui la movida crea i maggiori problemi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA