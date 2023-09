8 settembre: Gualtieri,'patria non morì quel giorno ma rinacque'

"L'impegno della città è tenere viva la memoria dei drammi e degli eroismi che l'8 settembre e le sue conseguenze determinarono. Il punto più basso del disfacimento dello stato con la dittatura fascista e la sciagurata guerra con i nazisti e il punto di riscatto e rilancio della patria, dell'ideale nazionale di pace e di democrazia". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla cerimonia per l'8 Settembre al Parco della Resistenza. "Ottant'anni fa - ha aggiunto - non morì la patria ma collassò uno stato e una ideologia che giunse all'abominio delle leggi razziali. La patria rinacque con eroi militari e civili che decisero di non essere spettatori ma riscattarne l'onore. A loro dobbiamo che l'Italia sia riuscita a rialzarsi. Per questo è importante l'unità di tutte le forze nazionali per fare ricordo di quei giorni, ancorando i valori del patriottismo a questi valori che danno forza e sostanza alla nostra democrazia".



