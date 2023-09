Russo, 'al Colosseo iniziative che lancino messaggi positivi'

Il Colosseo "è un simbolo, un'icona per Roma, l'Italia e a livello internazionale. Chi giunge qui vuole visitarlo, è un luogo imprescindibile e anche un simbolo importante, per lanciare dei messaggi positivi, umanitari, di pace da dare all'Italia e al mondo, come questa campagna sull'eradicazione della polio". Lo dice la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, parlando di Time for change, il grande evento benefico, riservato a 400 ospiti, che si terrà il 10 settembre al Parco Archeologico del Colosseo per sostenere la lotta alla poliomielite con il progetto End Polio Now promosso dal Rotary International. Fra i protagonisti Annie Lennox, Nicola Piovani e Mahmood, con la direzione artistica di Luca Tommassini, e l'installazione, nel progetto scenografico, di una delle opere più famose dello scultore Jago, Look down: un neonato dormiente che riflette l'attenzione da donare ai più fragili nella società.

"Fra le richieste che ci arrivano noi accogliamo e selezioniamo attentamente quelle che siano consone ai monumenti - spiega Alfonsina Russo -. Il Colosseo rappresenta l'eternità, un'umanità da tramandare alle nuove generazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA