Preso ladro seriale di carte Pokemon

La strana vicenda è partita quando un commerciante viterbese si è presentato dai carabinieri di Tuscania, in provincia di Viterbo, per denunciare i continui furti di carte da gioco dei Pokemon che, teneva esposte nel suo supermercato.

L'uomo ha raccontato ai militari dell'arma di aver notato in varie occasioni la sparizione delle carte proprio in concomitanza con la presenza nel negozio un uomo di circa 30anni.

In seguito, le indagini dei militari hanno permesso di individuare la persona, si tratta di un 29enne italiano.

Durante la perquisizione della sua abitazione sono state trovate circa 300 carte per un valore di circa 1000 euro che, il 29enne aveva sottratto sistematicamente nell'esercizio commerciale.

Con i carabinieri, il 29enne, si è giustificato dicendo che voleva fare una collezione con le carte rubate.

Per lui è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato e continuato.



