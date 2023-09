Lennox, Mahmood, Piovani al Colosseo in Time for Change

Il Colosseo è lo "sfondo più bello che posso immaginare. Quindi per l'allestimento siamo andati in sottrazione, ci mettiamo ai suoi piedi e ringraziamo che ancora c'è. Il nostro sarà uno spettacolo semplice, lineare, con linea di specchio, come un lago che lo riflette". Così Luca Tommassini, direttore artistico dell'evento, descrive Time for change, la grande serata benefica, riservata a 400 ospiti, che si terrà il 10 settembre al Parco Archeologico del Colosseo per sostenere la lotta alla poliomielite con il progetto End Polio Now promosso dal Rotary International. Fra i protagonisti Annie Lennox, Nicola Piovani e Mahmood e l'installazione, nel progetto scenografico, di una delle opere più famose dello scultore Jago, Look down, rappresentazione di un neonato dormiente, come simbolo "dell'attenzione da donare ai più fragili nella società" spiega l'artista. Il Colosseo "è un simbolo, un'icona per Roma, l'Italia e a livello internazionale. Chi giunge qui vuole visitarlo, è un luogo imprescindibile e anche un simbolo importante, per lanciare dei messaggi positivi, umanitari, di pace da dare all'Italia e al mondo, come questa campagna sull'eradicazione della polio" dice la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo. Nell'allestimento della serata (che ha il patrocinio di Roma Capitale e Regione Lazio) "ci siamo confrontati con una location che ha strutture antiche oltre 2000 anni da tutelare e abbiamo garantito molti più passaggi negli accorgimenti - spiega Danilo Cirilli, curatore con Illiric del progetto -. Per l'amplificazione non abbiamo previsto un'americana (il traliccio per sostenere parti pesanti della scenografia, ndr), non abbiamo assolutamente sporcare la scenografia naturale del Colosseo.

Verranno posizionati degli impianti audio di altissima qualità al pavimento". Nel cast della serata anche Dergin Tokmak ballerino e acrobata tedesco affetto da poliomielite dall'età di un anno, che ha creato un vero e proprio genere di danza ed ha fatto parte del Cirque de Soleil; il cantante Leslie Sackey e i Violin Twins e le creazioni gastronomiche di Cristina Bowerman.





