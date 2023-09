Lamentele dei residenti per il caos,baby gang vandalizza palazzo

Notte di follia due giorni fa a Trastevere. Secondo quanto riportato da Repubblica e Messaggero, una baby gang avrebbe vandalizzato un condominio nel cuore di Trastevere come 'vendetta' per una secchiata d'acqua ricevuta dopo le continue lamentele dei residenti contro l'eccessivo chiasso notturno.

Stando a quanto raccontato dai condomini, i ragazzi erano soliti sostare in strada facendo rumore fino a tarda notte.

Diverse sono state le segnalazioni inviate alle forze dell'ordine, anche la sera stessa del 'raid' all'interno del condominio. I ragazzi, tutti giovanissimi, avrebbero divelto un paletto in strada, nella centralissima via San Francesco a Ripa, e avrebbero poi fatto irruzione nel palazzo, distruggendo anche il vetro di una teca che protegge un affresco del '600 che si trova nell'androne. Non contenti avrebbero salito le rampe delle scale sferrando bastonate e calci contro le porte e minacciando i residenti. "Uscite fuori", le loro parole. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione Trastevere che hanno ascoltato i residenti e stanno cercando di identificare i membri della gang. Ad aiutarli potrebbero esserci anche le immagini di alcune telecamere che sono installate nella zona.



