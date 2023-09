Due turisti irlandesi sono morti dopo essere state investiti da una auto in via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'incrocio di via Malafede a Roma. Le vittime hanno 59 e 60 anni. A bordo dell'autovettura che ha centrato i due c'era un 54enne. L'incidente è avvenuto alle 12.50. Sul posto gli agenti della polizia locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA