Controlli interforze a Roma, tre gli arrestati per droga

Sono stati complessivamente 80 gli appartamenti controllati dalle forze dell'ordine nell'operazione interforze di questa mattina a Roma, in via dell'Archeologia.

L'attività è stata svolta in via dell'Archeologia e ha visto impegnate circa 500 persone tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Durante l'operazione, anche grazie alle unità cinofile antidroga, sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e svariati grammi tra hashish e marijuana. Tre le persone sono state tratte in arresto per reati sugli stupefacenti, un'altra è stata denunciata per analoghi reati e un soggetto è stato segnalato alla Prefettura.

Sono stati, inoltre, trovati quattro veicoli risultati rubati e sequestrati, in un appartamento, oltre 60.000 euro. Un soggetto è stato denunciato per ricettazione e gli sono state sequestrate 6 tessere sanitarie. Ventisei le persone sono state denunciate per occupazione abusiva di immobile.

Contestualmente, personale del servizio giardini del Comune di Roma ha provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza di alcune aree verdi prospicienti ai palazzi che sono stati controllati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA