Rifiuti: dg Ama,'al lavoro per affrontare il rientro dei romani'

"Stiamo consolidando quello che è partito nel mese di agosto: abbiamo attivato azioni in diversi ambiti. Dal 21 agosto stiamo attuando il piano scuole, che ci ha portato già a pulire oltre 1100 plessi, con interventi integrati insieme ai Municipi per quanto riguarda il diserbo. Stiamo attivando il piano foglie: ci stiamo preparando ad affrontare settembre, con l'aumento delle presenze in città". Così in una intervista al TgR Lazio il direttore generale di Ama Alessandro Filippi.

"Il piano foglie, che è un potenziamento - ha specificato - si pone l'obiettivo di intervenire per scongiurare l'ostruzione delle caditoie". Anche "la fruibilità dei cassonetti - ha proseguito il manager - è un nostro impegno, e stiamo lavorando per il percorso di sostituzione che stiamo ottimizzando sia nei tempi che nella collocazione".

Riguardo ai mezzi, "è stata proprio la loro crisi che ha rallentato le attività nei mesi di giugno e di luglio. Siamo intervenuti e stiamo tornando a una percentuale di disponibilità quasi raddoppiata: siamo attorno al 65%, in particolare per i mezzi di raccolta e soprattutto anche le spazzatrici".

Alla domanda sullo spazzamento delle strade, Filippi ha risposto: "Lo rivedremo ancora. E' uno degli obiettivi di Ama, riportando sulla strada la nostra presenza. Colleghi e colleghe ricominceranno a presidiare le piazze, non solo nel centro storico. Vedere il personale di Ama dà garanzie, e questo è un percorso da compiere".



