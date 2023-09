Latina, serie di incendi nella zona del lungomare

Nella giornata di ieri i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina hanno lavorato per ore per spegnere i diversi incendi scoppiati a poca distanza l'uno dall'altro nella zona del lungomare del capoluogo pontino. Il più violento è scoppiato in mattinata nei pressi di un distributore di benzina situato in via del lido, dove le fiamme hanno avvolto alcuni alberi situati alle sue spalle, oltre a diverse sterpaglie, fino a rasentare alcune abitazioni limitrofe, tra cui quella del sindaco Matilde Celentano.

Poco dopo, inoltre, un altro incendio è divampato anche tra Strada Casilina Sud e strada Litoranea, poco lontano dal villaggio dei giornalisti. Anche in questo caso, è stato necessario l'intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco, con gli uomini del comandante Luigi Capobianco a lavoro anche in via Massaro per domare le fiamme.



