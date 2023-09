Il lavoro dei marittimi al centro di un evento della Chiesa

Si terrà a Civitavecchia il secondo Convegno dell'Apostolato del Mare in Italia nei giorni di venerdì 8 e sabato 9 settembre. L'incontro, che avrà per tema "I marittimi: dalla solitudine alla fraternità", si svolgerà con tre differenti sessioni che affronteranno le sfide dell'apostolato in diversi aspetti della "gente di mare": il lavoro dei marittimi, quello dei pescatori, delle navi da crociera e le peculiarità dei cappellani che vi sono imbarcati.

Filo conduttore sarà l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco.

L'incontro sarà aperto da monsignor Gianrico Ruzza, vescovo delle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina e promotore dell'Apostolato del Mare in Italia, da Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, dal Michele Castaldo, comandante del Porto di Civitavecchia, da Pino Musolino, direttore dell'Autorità del Sistema Portuale del Lazio. Seguirà una tavola rotonda sul tema "I marittimi: dalla solitudine alla fraternità".

Domenica al centro dei lavori sarà il tema "Il lavoro marittimo come laboratorio ecumenico e di dialogo interreligioso". A concludere i lavori sarà don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei e dell'Ufficio dell'Apostolato del Mare.





