Al via domani abbonamenti bus under 19 a Roma

A partire da domani, giovedì 7 settembre, e senza una scadenza, i cittadini romani di età inferiore ai 19 anni avranno la possibilità di acquistare l'abbonamento annuale Metrebus per il trasporto pubblico locale alla tariffa unica annuale di 50 euro.

Non è previsto dunque alcun clic day e tutti gli aventi diritto potranno accedere all'agevolazione per tutto il tempo che vorranno attraverso il sito www.atac.roma.it nella sezione MyAtac, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni.

La misura approvata ieri dal Campidoglio abbatte le tariffe del trasporto pubblico locale per tutte le ragazze e i ragazzi con meno di 19 anni, residenti a Roma, a prescindere dal reddito familiare. Ricordiamo che l'abbonamento Metrebus consente di viaggiare su tutti gli autobus, le metropolitane e i tram di Atac, sui mezzi di Roma Tpl, su mezzi Cotral e sui treni regionali (percorsi urbani).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA