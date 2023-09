Affitti brevi: assessore Roma, 'New York decide, Meloni dorme'

"New York decide, il Governo Meloni dorme. Il governo della Grande Mela fa significative restrizioni alle piattaforme online per evitare l'aumento esponenziale dei prezzi degli affitti mentre la Santanchè non fa nulla". Lo ha affermato durante un evento stamattina nella Sala della Protomoteca in Campidoglio l'assessore al Turismo, Grandi eventi e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato.

"Nella stessa direzione - ha aggiunto - vanno le principali metropoli mondiali: da Amsterdam a San Francisco, da Barcellona a Parigi. Solo l'esecutivo italiano si ostina a non regolamentare l'extralberghiero. È assurdo che il Comune non possa limitare le aperture in una specifica zona di Roma già peraltro penalizzata da questo fenomeno. Mettere un freno sul sito Unesco è un dovere - ha sottolineato Onorato - Ci sono condomini ormai senza residenti. Succede da noi e in tutte le altre città ad alto interesse turistico come Firenze, Venezia, Milano e Napoli ma siamo con le mani legate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA