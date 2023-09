"Purtroppo questa volta non sono riuscita a salvarti. Una cosa è certa starai vicino a papà come volevi. RIP sorellina mia". È quanto scrive sul suo profilo Facebook Monica Nappini, sorella dell'infermiera di 52 anni uccisa ieri con una serie di coltellate in un androne di un palazzo a Roma. Per il delitto è in stato di fermo un 45enne di nazionalità marocchina.



