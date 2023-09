Roma, per gli under 19 abbonamento bus e metro a 50 euro

Un abbonamento da 50 euro all'anno per avere accesso illimitato al trasporto pubblico di Roma: è la misura per gli under 19 della Capitale approvata questo pomeriggio dalla giunta di Roberto Gualtieri e presentata in Campidoglio insieme ai capigruppo di maggioranza. "Lo riteniamo un atto doppiamente importante - ha affermato il sindaco - Lo è per i giovani e lo è perché incentiva l'uso del tpl. C'è un lavoro di potenziamento di Atac e della flotta che vogliamo accompagnare con un incentivo concreto, una misura di sostenibilità ambientale. Per noi è una mossa strategica e di massima importanza".



