Palazzo Brancaccio, dall'archeologia a Morandi

Dall'archeologia alle opere d'arte di Boldini, Balla e Morandi: dal 30 settembre al 2 ottobre torna la mostra dell'antiquariato 'Arte e Collezionismo a Roma'. Con il patrocinio del ministero della Cultura, Enit, Comune e Camera di Commercio di Roma, Palazzo Brancaccio ospiterà opere provenenti da 46 prestigiose gallerie d'arte italiane, da Londra e New York. Si potranno così ammirare le opere di Giorgio Morandi e Giorgio De Chirico, di Giovanni Boldini, tra gli interpreti più talentuosi della Belle Époque, del futurista Giacomo Balla e di Camillo Innocenti, esponente della Secessione Romana. Saranno presenti anche pregevoli pittori del Cinquecento e del Seicento come Lorenzo Sabatini, Bartolomeo Passarotti, Giovanni Lanfranco e Simon Vouet, che contribuì all'introduzione del barocco italiano in Francia, ma anche Gio Ponti, autore di magnifici disegni, e due pittori di rilievo come Ippolito Caffi e Gaetano Gandolfi.

L'esposizione si inserisce in un percorso che ha l'obiettivo di restituire alla Capitale uno spazio di elevato rilievo artistico e di costruire un appuntamento permanente, punto di riferimento assoluto per gli studiosi e i collezionisti, offrendo al Paese un'esposizione di livello paragonabile alle mostre di arte antica allestite nelle maggiori capitali europee. Insieme alla pittura e alla scultura, saranno esposti capolavori di arti decorative, dando voce alla profonda e prestigiosa vocazione dell'antiquariato italiano. Sono già in vendita i biglietti online su Ticketone. Ad arricchire il programma della manifestazione contribuiranno iniziative ed eventi collaterali, come seminari e workshop sui temi legati al mercato dell'arte e alle normative in materia. Nel progetto sarà coinvolta la facoltà di Storia dell'Arte dell'Università La Sapienza di Roma, per consentire agli studenti di fare esperienza di opere spesso inedite, rare o mai viste prima, e di prendere parte al processo organizzativo di una manifestazione artistica.



