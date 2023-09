"Giovedì 7 settembre alle ore 19 presso il San Filippo Neri ci sarà una fiaccolata commemorativa per la nostra Rossella. Sarà un momento per ricordarla insieme, stringerci in un abbraccio e riflettere su quanto successo. Vi aspettiamo". Così la Asl Roma 1, annuncia una fiaccolata in ricordo di Rossella Nappini, l'infermiera del San Filippo Neri di Roma uccisa a coltellate nell'androne del palazzo in cui viveva.



