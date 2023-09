Cherkaoui, 'apro il Romaeuropa 2023 con Ukiyo-e'

A proposito del Giappone, cui fa riferimento lo spettacolo che aprirà domani sera il Romaeuropa Festival 2023, 'Ukiyo-e', il suo creatore e coreografo Sidi Larbi Cherkaoui preferisce parlare "di geografia piuttosto che di cultura, del luogo e delle persone come lo abitano". E di "geografie del nostro tempo" parla Fabrizio Grifasi, direttore artistico della manifestazione, che grazie alla cultura creano nuove connessioni nel segno del cambiamento e dell'innovazione, cui si rifà il programma che prevede 90 spettacoli per circa 300 appuntamenti, da domani al 19 settembre.

"Non è un lavoro sul Giappone, ma si nutre delle sue suggestioni e viene dopo il lavoro sulla Cina creato nel 2005 per il Corpo di ballo del Grand Theatre di Ginevra di cui nel frattempo sono diventato direttore e questo 'Ukiyo-e' è la prima novità - spiega il coreografo, uno oggi dei più importanti a livello internazionale e che anni fa è stato anche direttore artistico a Roma del festival Inequilibrio - Nel rapporto con l'oriente, in cui trovo nutrimento per ricostruire me stesso, ho anche inteso cercar di riaprire linee di energia dopo la pandemia. Il titolo si rifà al senso della parola giapponese e vorrei fosse inteso come: Immagini da un mondo fluttuante. Non era questo il momento di fissarsi, ma semmai quello di farsi nuovamente trasportare senza meta".

Lo spettacolo, realizzato col sostegno della Repubblica Svizzera della Città di Ginevra e dell'Istituto Svizzero a Roma, apre la collaborazione triennale di Romaeuropa col governo fiammingo e sarà replicato il 6 e 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della musica, dove il 10 e l'11 debutterà 'Exit above' di Anne Terese De Keersmaeker con la compagnia Rosas, mentre il 12 sarà la volta di un live di Jeff Mills con la musica elettronica in dialogo con altri strumenti.



