Camera di Commercio Roma, 7 milioni per digitalizzazione imprese

Sette milioni di euro a disposizione delle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia grazie al bando Voucher Digitali Impresa 4.0 Anno 2023 della Camera di Commercio di Roma da oggi on line sul sito istituzionale della Camera (www.rm.camcom.it). Ad annunciarlo è la Camera di Commercio. Le risorse messe a disposizione puntano a finanziare, tramite contributi a fondo perduto, progetti di digitalizzazione aziendali e sostenere quelle realtà produttive che mirano all'adozione di tecnologie e strumenti innovativi e all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0.

Il bando finanzia con contributi a fondo perduto (voucher), fino a un massimo di 10mila euro a impresa, progetti di digitalizzazione - che possono spaziare dalla robotica avanzata e collaborativa, prototipazione rapida e IoT, passando per soluzioni di cyber security e business continuity, l'intelligenza artificiale e la blockchain, fino sistemi di e-commerce, smart-working e telelavoro - presentati da singole imprese. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili (entro il tetto massimo di 10mila euro a impresa) e, per accedere alla misura, l'investimento deve prevedere una spesa minima di 3mila euro al netto dell'Iva. Sono ammissibili le spese per acquisto di beni e servizi strumentali e per servizi di consulenza e/o formazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA