Assemblea Roma approva la delibera 'Acqua del sindaco'

"E' stata approvata dall'Assemblea capitolina la delibera che dà il via libera al progetto 'L'Acqua del Sindaco' che prevede l'installazione di erogatori idrici all'interno degli uffici di Roma Capitale. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno condiviso questa mia proposta che presto potrà diventare finalmente realtà". Lo afferma in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli.

"Con questa iniziativa - aggiunge - vogliamo lanciare un segnale preciso: più consumo dell'acqua di Roma negli uffici comunali, meno plastica e quindi sostenibilità ambientale. Lo facciamo incentivando l'uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto romano, rinomata per la sua qualità, attestata da continue analisi, sia chimiche che batteriologiche. Diamo così avvio ad una buona e virtuosa pratica a partire dalle migliaia di dipendenti che potranno bere dai distributori acqua potabile alla spina in condizioni di sicurezza ed igienicità", conclude la presidente Celli.



