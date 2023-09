Testimoni di Geova, il 'nostro impegno contro i suicidi'

"Oggi molte persone devono affrontare gravi problemi", vanno aiutati. Lo ha dichiarato Alessandro Bertini, portavoce nazionale dei Testimoni di Geova, in vista della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, in programma il 10 settembre. "I pensieri confortanti contenuti nella Bibbia fanno provare pace interiore a chi si sente senza speranza o è in difficoltà. Sicuramente alcuni degli articoli presenti su jw.org potranno dare un po' di sollievo a chi sta soffrendo".

Lo stesso l'articolo sul sito suggerisce a chi ha un amico tormentato da pensieri suicidi di ascoltarlo, incoraggiarlo a farsi aiutare e mostrargli amore. "Se il tuo amico avesse un grave problema fisico, lo incoraggeresti ad andare dal medico", si legge. "I pensieri suicidi possono essere sintomo di disturbi mentali o emotivi, perciò incoraggialo a rivolgersi a uno specialista. Potresti anche offrirti di accompagnarlo".

Jw.org, che la Congregazione segnala come il sito web più tradotto al mondo, contiene articoli che forniscono conforto, speranza e consigli pratici basati sulla Bibbia, ma non solo, come l'invito a rivolgersi a uno specialista o a non trascurare la propria salute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA